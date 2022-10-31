Mersin’de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 11 düzensiz göçmen ile birlikte göçmen kaçakçılığını organize ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Mersin’de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 11 düzensiz göçmen ile birlikte göçmen kaçakçılığını organize ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan göçmenlerin, para karşılığı anlaştıkları organizatörlerce kiralanan evlerde bir süre misafir edildikten sonra sürat teknesi, motorlu yatlar veya balıkçı tekneleriyle Avrupa ülkelerine gönderilmek istenildiği yönünde bilgiler elde edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda merkez Mezitli ilçesindeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, yasa dışı yollardan yurt dışına gönderilmek üzere misafir edilen 3’ü çocuk 11 düzensiz göçmeni ele geçirdi. Evde yapılan aramada 1 can yeleği, 6 adet iç lastik, 2 şişirme pompası ve içi konserve ve su dolu şekilde hazırlanmış çantalar ele geçirilirken, göçmen kaçakçılığını organize ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. savcılık sorgusunun ardından, M.M. ise ’adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi.