Mersin Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden biri olan Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde yeni bir ilke imza atarak Glütensiz Kafe-Marketi hizmete açtı.

Glüten hassasiyetinden dolayı mide, bağırsak, cilt, kilo ve daha birçok problem yaşayan hastaların piyasada yüksek maliyetler sebebi ile ulaşmakta zorlandığı ürünleri tek bir noktada toplayan Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği uygulama ile glüten hastalarına umut ışığı oldu. Dışarı çıktığında acıkma endişesi taşıyan glüten hastalarının hem sosyalleşebileceği hem de gönül rahatlığı ile tüketebileceği ürünlerin yer aldığı işletmede, her türlü hamur işinden aperatif yiyeceklere varıncaya kadar pek çok ürün yer alırken, paketli ürünlerin satışı da yapılıyor. Yenişehir ilçesinde bulunan Antika Pazarının hemen yanında yer alan işletme, çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlara lezzetli ve glütensiz pek çok ürün seçeneği ile geniş bir yelpazede hizmet sunuyor.

“Glütensiz beslenmek zorunda olanları ve tercih edenleri ağırlamak istedik”

Denizkızı Turizm A.Ş.’de gıda mühendisi Çağrı Demirtaş, Glütensiz Kafe-Marketi 15 gün önce hizmete açtıklarını belirterek, “Zaruri olarak glütensiz beslenmek zorunda olan ya da glütensiz beslenmeyi tercih eden insanları ağırlamak amacıyla açtık” dedi. Demirtaş, işletmeyi açmadan önce saha araştırması yaptıklarını söyleyerek, “Bu proje başlamadan önce bize gelen talepleri inceledik. Bunun dışında da şehir dışında olmak üzere örnek temsil edecek yerleri araştırdık. İnsanlar günümüz koşullarında ürünlere fiziksel anlamda ulaşabiliyorlar ancak güvenle oturabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir alan yok. Biz de bunun üzerine çalışıp böyle bir yeri hizmete açtık ve devamı da gelecek” ifadelerine yer verdi.

“Çalışanlarımız çapraz bulaşma bilinciyle çalışacak”

işletmede yer alan çeşitlerin bilgisini de veren Demirtaş, “Hamburger, makarna, pizza, salatamız var. En önemlisi de burada glüten içeren hiçbir ürün yok. Çalışanlarımız çapraz bulaşma (glütensiz gıdaların, glüten içeren gıdalarla doğrudan ya da dolaylı yollarla temas etmesi sonucu glüten partiküllerinin bulaşmasını ifade eder) bilinciyle çalışacak. Glüten içeren ürün girmeyeceğini bilerek gelen misafirlerimiz de rahatlıkla ve güvenle glütensiz ürünlerini tüketebilecekler” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızı keyifle ağırlayacağız”

Demirtaş son olarak, “Şirketimizin 7’den 70’e her zevke hitap eden konsepti var. Glütensiz Kafe & Marketimiz de bunlardan biri oldu. Glütensiz beslenmeyi tercih eden ya da zorunlu olarak glütensiz beslenen vatandaşlarımızı keyifle ağırlamaktan onur duyacağız” dedi.