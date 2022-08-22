Mersin’in Tarsus ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Yenice Mahallesi Tarsus - Adana istikameti D-400 karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler, itfaiye ve polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlerin çevreye sıçramaması için önlem aldıktan sonra söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saat süren ve plastik maddelerin oluşturduğu yangın kontrol altına alındı. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyorlar.

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