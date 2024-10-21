Mersin Kahramanmaraş ve ilçeleri Derneği tarafından Mezitli ilçesinde ’Geleneksel Pilav ve Piknik Etkinliği’ düzenlendi. Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Huzuru ve barışı sağlamanın temeli insanları bir araya getirmek, onların birbirini tanımasını ve anlamasını sağlamak" dedi.

Mersin Kahramanmaraş ve İlçeleri Derneğince Mezitli Belediyesi Kuyuluk Piknik Alanı’nda Geleneksel Pilav ve Piknik Etkinliği düzenlendi. Etkinliğe eşi Meral Seçer ile katılan Başkan Seçer, insanların bir araya gelmesi için bu tür etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğini söyledi. İnsanları daha sık bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Seçer, "Hele hele Mersin’deki gibi farklı renkler, kültürler, dünya görüşleri bir arada ise bu topraklarda huzuru ve barışı sağlamanın temeli insanları bir araya getirmek, onların birbirini tanımasını ve anlamasını sağlamak" diye konuştu.

"Mersin birdir, beraberdir"

Mersin’in çok kültürlü ve kozmopolit yapısının siyasi atmosfere de yansıdığını vurgulayan Seçer, kentte her dünya görüşünden insan bulunduğunu kaydetti. Geçmişte yaşananlara değinen Seçer, özellikle 2019’dan sonra Mersin’in barış, kardeşlik ve hoşgörü kenti olduğuna işaret ederek, "Bu kentte yaşamaktan son derece mutluyum, onurluyum ve gururluyum. Mersin birdir, beraberdir. Beraberliğimiz de daim olsun" dedi.

"Hiçbir güç bizi yürüdüğümüz yoldan ayıramayacak"

Mersin’de herhangi bir etnik kökene sahip hiç kimsenin endişe taşımaması gerektiğini ifade eden Seçer, "Biz Mersin’i kardeşlik kenti yapmak için 5,5 yıldır çok çalışıyoruz. Gece, gündüz çalışıyoruz ve iyi niyetle çalışıyoruz. Aynı anlayışla, aynı yolda yürümeye devam edeceğiz. Bizler için tek önemli olan halkın yanımızda, arkamızda durması, onların desteğini hissetmemiz. Hiçbir güç bizi yürüdüğümüz yoldan ayıramayacaktır" diye konuştu.

"Bir araya gelmek dayanışmamızı pekiştiriyor"

Dernek Başkanı Mehmet Ali Çakıroğlu da böyle etkinliklerin insanların birlik olma duygusunu pekiştirdiğini belirterek, "Bir araya gelerek bu önemli anları paylaşmak, dayanışmamızı, birlikteliğimizi pekiştiriyor" dedi. Çakıroğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından pilav ikramı yapıldı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen konserde katılımcılar türküler söyleyip, halay çekti.