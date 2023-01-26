Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleceğin bilim insanlarının ortaya çıkması adına olağanüstü çaba harcanan Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Atölyesinde, farklı şehirlerde üniversitelerde okuyan ve yarıyıl tatili için ailelerinin yaşadığı yer olan Tarsus’a gelen üniversite öğrencilerine yönelik olarak 4 günlük eğitim programı düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleceğin bilim insanlarının ortaya çıkması adına olağanüstü çaba harcanan Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Atölyesinde, farklı şehirlerde üniversitelerde okuyan ve yarıyıl tatili için ailelerinin yaşadığı yer olan Tarsus’a gelen üniversite öğrencilerine yönelik olarak 4 günlük eğitim programı düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olan Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Atölyesi, farklı eğitim programlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Atölyesinde, daha önceden eğitim almaya başlayan lise öğrencilerinin de ‘Bilimde Mesafeler Engel Değil Projesi’ çerçevesinde destek verdiği programda, üniversite öğrencilerine ileri seviyede robotik kodlama, teknoloji becerilerini geliştirme, 3 boyutlu tasarım, vex robotics turnuvalarına hazırlık ve yazılım geliştirme konularında destekleyici bilgi sunumu yapıldı. Bilgisayar mühendisliğinden bilgisayar programcılığına, fen bilgisi öğretmenliğinden edebiyata kadar farklı bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin katıldığı çalışmada ekran sunumlarının ardından uygulamalı faaliyetler gerçekleştirildi. Eğitim programı sonunda öğrencilere katılım sertifikası verilecek.

"Öğrencilerin becerilerini daha ileri seviyeye taşımayı hedefliyoruz"

Büyükşehir Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi Birim Sorumlusu Emre Aşkın, "Sömestir dönemi olduğu için memleketimizin öğrencileriyle bugün bir çalışma gerçekleştiriyoruz. İleri seviyede robotik kodlama eğitimi gerçekleştiriyoruz. Bu eğitim çerçevesinde çocuklara vex roboticsin turnuvalarına hazırlık, yazılım geliştirme ve 3 boyutlu tasarım gibi konularda eğitimler vermekteyiz. Bu eğitimlerle birlikte öğrencilerin bu alandaki becerilerini daha ileri seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Çünkü bu 2014 yılından beri ülkemizde trend bir konu" dedi.

Öğrencilerle birlikte bu alandaki çalışmalara destek sağladıklarını ifade eden Aşkın, "Bugün burada eğitmen olarak tek değilim. Liseli öğrencilerim de var. Daha önceden eğitim alan öğrencilerimizle birlikte bu çalışmayı organize ettik. Yürüttüğümüz ‘Bilimde Mesafeler Engel Değil Projesi’ ile bunu birleştirerek farklı bir eğitim modeli kurguluyoruz. Burada biyoküler, genetik mühendisliği, fen bilgisi öğretmenliği, bilgisayar programcılığı, bilgisayar mühendisliği gibi çeşitli farklı bölümlerden gençler var. Gençlerin heyecanını paylaşıyoruz" diye konuştu.

"Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüme de çok katkısı olduğuna eminim"

Mersin Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Beyza Nur Tokataş, programın kendisine çok faydalı olacağına inandığına değinerek, "Robotik kodlama eğitimini gördüm, katılmak istedim. Mersin’de oturuyorum, bu eğitim için Mersin’den gelip gidiyorum. Çok güzel ilerliyor. Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümüme de çok katkısı olduğuna eminim, olacağını da hissediyorum. Öğrencilerin hep ileri yeni nesil olmalarını istiyoruz ama bizler öğretmenler olarak kendimizi de geliştirmeliyiz. Teşekkür ederim, çok güzel bir etkinlikti" ifadelerini kullandı.