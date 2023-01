Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri çerçevesinde balo düzenledi.

Geceye Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, MGC yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı. MGC’nin bir yıl içerisinde yapmış olduğu faaliyetlerin gösterildiği sinevizyon gösterimi ile başlayan baloda konuşan Başkan Kaya Tepe, herkesin gününü kutladı.

Gazetecilik mesleği ile her zaman için yollarının kesiştiğini ifade eden Vali Ali Hamza Pehlivan, "Biliyoruz ki sizlerin de amacı Mersinimize değer katmak. Mersinimizin yıldızını giderek daha da parlatmak. Bizim de gayemiz, devletimizin, hükümetimizin yatırım programları çerçevesinde, yapılan hizmetleri, imkanları, yatırımları, teşvikleri vatandaşlarımıza buluşturmak ve onların yaşam standardını ve konforunu her geçen gün daha da arttırmaktır. Bu çalışmalarımız devam ederken sizlerle de zaman zaman yollarımız kesişmektedir. Ben bu geceyi düzenleyen, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün ve her gün, birlik ve beraberlik duyguları içerisinde bu mesleğe olan gönül bağınızın daim olmasını, emeğinizin karşılığını bulduğu güzel günlerde başarılı hizmetlerimizin artarak devam etmesini diliyorum. Bu meşakkatli görevi yaparken hayatını kaybeden basın şehitlerimizi de rahmetle yad ediyorum. Hayatta olanlara sağlık, afiyet diliyorum. Görev başında olanlara başarılar temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından önce desteklerinden dolayı protokol üyelerine, ardından uzun yıllar gazetecilik mesleğini yapanlara plaket takdim edildi.