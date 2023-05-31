Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, ligin tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Karşılaşmanın hemen ardından Mersin'deki Galatasaraylı taraftarlar, Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki Galatasaray Meydanı'na akın etti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı. Polis ekipleri de kutlamalar dolayısıyla bölgede güvenlik önlemi alırken, taraftarların bazıları ise araçlarıyla şehir turu yaptı.
Mersin'de Galatasaray'ın Şampiyonluk Coşkusu
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, 23. şampiyonluğunu ilan ederken, Mersin'de de sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı.
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, ligin tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Karşılaşmanın hemen ardından Mersin'deki Galatasaraylı taraftarlar, Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki Galatasaray Meydanı'na akın etti.
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