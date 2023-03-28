Mersin’de organize fuhuş çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 1’inin serbest bırakıldığı, 2 şüpheliye adli kontrol şartıyla ev hapsi cezası verildiği, 11 şüphelinin ise tutuklanıp cezaevine gönderildiği bildirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mersin merkezde organize şekilde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin eden şahısların tespitine ve yakalanmalarına yönelik olarak suçla ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede yapılan eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli şahıs yakalanarak, gözaltına alındı. Ayrıca operasyonda 7’si yabancı 32 mağdur kadının da alındığı bildirildi. Yabancı uyruklu şahısların il göç idaresine teslim edildiği, şüpheli 14 şahıstan ise 1 şahıs serbest bırakıldığı, 13 şahsın 2’sinin adli kontrol şartıyla ev hapsi uygulandığı, 11 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.