Mersin’in Erdemli ilçesinde fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrilirken, bir de halı saha çöktü.

Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına Mersin’de etkili oluyor. Kentte fırtına nedeniyle bir çok ilçede çeşitli olumsuzluklar yaşandı. Erdemli ilçesinde ise bazı ağaçlar fırtınaya dayanamayarak kökünden sökülüp devrildi. Devrilen ağaçlar ise belediye ekipleri tarafından kesilerek çevreden kaldırıldı. Mersin-Antalya D-400 karayolu yakınlarında Akdeniz Mahallesi sınırlarında bulunan bir halı sahada çöktü.

Bölgede fırtınanın etkisinin devam etmesinin beklendiği bildirildi.