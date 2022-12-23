Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Kadın Sağlığı ve Danışma Merkezi’nde, ‘fibromiyalji bilgilendirme etkinliği’ düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Kadın Sağlığı ve Danışma Merkezi’nde, ‘fibromiyalji bilgilendirme etkinliği’ düzenlendi.

Kadın Sağlığı ve Danışma Merkezi’nde görev yapan fizyoterapist Ayşe Deniz, uzman Psikolog Semiha Kara ve diyetisyen Müge Kinaş, kendi alanlarının fibromiyalji ile ilişkisini detaylı olarak anlattı. Yumuşak doku romatizması olarak bilinen ve ağrılar sebebiyle kişinin hayatını olumsuz etkileyen rahatsızlık hakkında önemli bilgiler veren uzmanlar, katılımcılara bir de test uyguladı. Rahatsızlıkla ilişkili birçok sorunun yer aldığı testi cevaplayan katılımcılar, puan aralıklarına göre değerlendirildi.

Danışanların taleplerine yönelik eğitim programları düzenlediklerini, ağrıları olan birçok kişide tanısı konamamış fibromiyalji rahatsızlığı olabileceğini ifade eden Deniz, “Fibromiyalji kronik, ağrı oluşturan bir doku romatizmasıdır. 30-50 yaş arası çok sık görülen bir rahatsızlık. Bunun üzerine böyle bir eğitim vermeye karar verdik” dedi.

Fibromiyalji de egzersizin ağrıları azalttığından ve yaşam kalitesini artırdığından bahseden Deniz, “Burada da fibromiyalji hastalarının ağrılarına yönelik egzersiz programı uyguluyoruz. Ağrılarını azaltmak, günlük yaşam aktivitelerinde biraz daha rahatlamalarını sağlamak için ev egzersizleri programı veriyoruz” diye konuştu.

“Fibromiyalji ile psikoloji arasında önemli bir bağlantı var”

Fibromiyalji ile psikoloji arasında önemli bir bağlantı olduğunu ve bu durumun diğer gelişen hastalıkların da ilerlemesine sebep olduğunu ifade eden psikolog Semiha Kara, “Anksiyete bozuklukları, depresyon, panik atak gibi durumlar aslında fibromiyaljiyi de tetikliyor. Biz bu durumda kaygıyı azaltarak, fibromiyaljinin de ilerlemesini azaltıyoruz. Burada gerçekleştirdiğimiz terapilerle depresyonu, panik atağı, kaygı bozukluklarını azaltıyoruz. Böylece fibromiyaljinin vücuda verdiği ağrıların, minimum düzeye inmesini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Fibromiyalji tanısı konan vatandaşların beslenmesine dikkat etmesi gerektiğini belirten diyetisyen Müge Kinaş ise “Günlük hayatta taze meyve ve sebzelerden, antioksidan içeriği yüksek besinlerden almamız oldukça önemli. Bu tanısı olan bireylerin vücut oranları normal bireylere göre yüksek olduğundan dolayı, çeşitli hastalıklarda risk grubunda oluyorlar. Fibromiyaljide ideal kiloda olmak çok önemli. D vitamini ve magnezyum içeren gıdaları mutlaka hayatımıza almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kendisinde de fibromiyalji tanısı olduğunu ve belediyenin sayfasından görüp eğitime katıldığını ifade eden Yıldız Aksu, “Kadın Sağlığı Danışma Merkezi olduğunu öğrendiğim çok iyi oldu. Bundan sonra artık buraya uğrayacağım. Eğitimde bilgilendirildik. Bu hastaların genelde boyun ve kas ağrıları oluyor. Diyetisyenimiz, fizyoterapistimiz ve psikoloğumuz bize yardımcı olabileceklerini söylediler. Onlara çok teşekkür ediyorum” diye kaydetti.