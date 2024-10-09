Mersin’de jandarma ekipleri, Fetullahçı Törer Örgütü üyesi olmaktan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan şahsı yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü FETÖ’nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin

yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında örgüt üyesi olmaktan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahsın adresi belirlendi. Ekipler şahsın bulunduğu Tarsus İlçesine balı Sağlıklı Mahallesi’nde ki adrese baskın yaptı. Baskında hükümlü yakalandı.

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Jandarma ve adliyede işlemleri yapılan şahıs cezaevine teslim edildi.

Kaynak: iha