Mersin’de jandarma ekipleri, Fetullahçı Törer Örgütü üyesi olmaktan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan şahsı yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü FETÖ’nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin

yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında örgüt üyesi olmaktan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahsın adresi belirlendi. Ekipler şahsın bulunduğu Tarsus İlçesine balı Sağlıklı Mahallesi’nde ki adrese baskın yaptı. Baskında hükümlü yakalandı.

Jandarma ve adliyede işlemleri yapılan şahıs cezaevine teslim edildi.