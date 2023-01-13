Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından planlı bir şekilde yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadesin alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i tutuklandı, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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