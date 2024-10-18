Mersin Büyükşehir Belediyesince, kalıtsal ve metabolik bir hastalık olan fenilketonüri hastaları için uygun gıda ürünleri desteği verildiği bildirildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında aileler, kalıtsal ve metabolik bir hastalık olan fenilketonüri hastalığına uygun ürünlerin yer aldığı gıda kolilerini, kendilerine en yakın Mahalle Mutfağından alabiliyor. Vatandaşın yarasına merhem, cebine destek gıda kolisinin içerisinde; 250 gramlık 4 adet düşük proteinli makarna, 250 gramlık 2 adet düşük proteinli şehriye, 1 kiloluk genel amaçlı nişasta karışımı ve 1 paket gofret yer alıyor. Çok az gramajlarda ve çok pahalı olan ürünlere ailelerin ulaşması zor olurken, hastalığa uygun doğrultuda beslenmeyen çocukların da engelli kalma olasılığı çok yüksek oranlara ulaşıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşın ihtiyaçlarını belirleyip projelerini şekillendiren Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarının yanında olduğu gibi artık fenilketonüri hastalarının da yanında.

“Fenilketonüri hastalığı ,kalıtsal metabolik bir hastalık”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, çölyak hastalığı ile ilgili 2020 yılından beri hem glütensiz un hem glütensiz ekmeği vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırdıklarını, Ramazan ayında da glütensiz gıda paketi ile destek olarak, son 5 yıl içinde 2 bin 500’e yakın glütensiz gıda paketi dağıttıklarını anlattı. Yeni projelerindeki hedef kitlelerinin, fenilketonüri hastalığına sahip olanlar olduğunu söyleyen Yıldırım, “Fenilketonüri hastalığı, ömür boyu hayvansal kaynaklı proteinlerin tüketilmesinin yasak olduğu kalıtsal metabolik bir hastalık. Yeni doğan bebeklerin erken teşhis edilmesi için topuk kanı taraması ile tanı konuluyor .Hayatları boyunca özel beslenmek zorunda olan hastaların düşük proteinli ürünlerinin teminini sağlayan firmaların sınırlı olması ve yüksek ücretli olması ve özellikle bu zor koşullarda vatandaşımızın bir nebze de olsa yüklerini azaltmak için içerisinde düşük proteinli gıdaların olduğu paketleri hazırladık. Yürütülen çalışmalar sonucu fenilketonüri teşhisi konulan hastalara; içerisinde düşük proteinli makarna, tel şehriye, gofret gibi ürünlerin olduğu gıda paketi hazırlanarak düzenli olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ailelere ulaştıracağız” dedi.

“İl genelindeki 28 teslimat noktasından vatandaşlarımıza bu ürünlerimizi teslim edeceğiz”

İhtiyacı olan her vatandaşın yanında olacaklarını kaydeden Yıldırım, “Mersin’in tüm ilçelerinde bulunan 28 teslimat noktasından, vatandaşlarımıza bu ürünlerimizi teslim edeceğiz. Bu yaygın noktalar sayesinde, düşük proteinli gıdaları ulaştırarak vatandaşımızın cebine bir nebze de olsa katkı sağlayacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tüm grupların, tüm hastalarımızın, tüm çocuklarımızın belediyesiyiz ve her zaman herkese katkı sunmaya devam edeceğiz. Yeni projemiz hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

“Belediyenin böyle bir girişimde bulunması bizi çok mutlu etti”

11 yaşındaki oğlu Cihan Berat’ın fenilketonüri hastası olduğunu söyleyen Emine Kuş, “Bizi nasıl buldular, ona bile şaşırdık. Eve geldiler, bize haber verdiler. Çok mutlu olduk. Çünkü bizim hastalığımızın farkında olmayan çok insan var. Hiç kimse bilmiyor. Çölyak hastalığı gibi değil. Belediyenin böyle bir girişimde bulunması bizi çok mutlu etti. Hem çok mutlu olduk hem de çok duygulandık” dedi.

“Ürünler çok pahalı ve zor bulunuyor”

Kuş, fenilketonüri hastalığına uygun besinlerin çok zor bulunduğunu ve çok pahalı olduğunu belirterek, “Ürünler çok pahalı ve bulamıyoruz. Türkiye’nin bir iki yerinden sipariş verebiliyoruz. Çok yüksek para ödüyoruz. Ama almak zorundayız. Çocuğumuza markete gidip de bir ürün alacağız diyemiyoruz. Bir şey istediği zaman elimizde ürün yoksa bir hafta 10 gün kadar beklemek zorundayız. Normal besin verirseniz, engelli olma olasılığı çok yüksek. Belediyemizin bunu yapması gerçekten çok güzel oldu. Alamayan insanlara çok büyük destek. Vahap Seçer’den çok memnunuz” diye konuştu.