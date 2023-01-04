Mersin-Çeşmeli Otoyolunda bir kamyonun otomobile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Mersin- Çeşmeli Otoyolunun Karaisalı Mahallesi mevkiinde seyreden 58 yaşındaki Ramazan Kutan’ın kullandığı 63 LE 403 plakalı kamyon, önündeki araçtan düşen ağaç kütüğüne çarpmamak için manevra yaptı. Bir anda karşı yöne geçen kamyon, Semra Kaya Doğanay (42) yönetimindeki 33 PAK 19 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, şarampole savrulan kamyon şoförü Kutan’ın cansız bedenini bularak tabuta koydu. Araçta sıkışan Kaya’nın cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı.

Cenazelerin hastane morguna kaldırıldığı öğrenildi.