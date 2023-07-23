Mersin’de motosikletin önce kaldırıma ardından refüje çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında Orman İşletme Müdürlüğü yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin istikametine seyir halinde olan 33 AFZ 726 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, ardından savrularak refüj ve uyarı levhasına çarptı. Kazada motosiklette bulunan Mihrac Enes Direk (22) ile Enes İmir (24) savrularak yere düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri her iki gencin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası cenazeler ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.