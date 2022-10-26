Akdeniz Belediyesi tarafından, ’1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ dolayısıyla, uzmanların katılımıyla meme kanseri ve diğer kanser türleri hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Akdeniz Belediyesi tarafından, ’1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ dolayısıyla, uzmanların katılımıyla meme kanseri ve diğer kanser türleri hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde, belediye konferans salonunda düzenlenen seminerde Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hanife Tezcan ile Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kadir Eser, katılımcılara meme kanseri, sebepleri, erken teşhisin önemi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Salonu dolduran dinleyicilere, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından hazırlanan ’kendi kendine meme muayenesi’ başlıklı el broşürü de dağıtıldı.

“Sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın”

Seminerde konuşan Akdeniz Belediyesi Başkanı Yardımcımız Aysel Mavioğlu Öner, Türkiye’nin sağlık alanında dev yatırımlara imza attığını söyledi. Kadınlara, sağlık kuruluşlarında belirli aralıklarla, özellikle meme ve rahim kanserine ilişkin taramalara katılmaları çağrısı da yapan Öner, “Kadını yok sayan bir millet, toplumun yarısını yok saymış demektir. Kadınlarımız evin direği, toplumun yarısı. Dolayısıyla da kadın sağlığı anlamında toplum olarak, devlet olarak hassasiyet göstermemiz lazım. Çok şükür ki sağlık alanında devasa yatırımlarla biz konuları aşmış olduk. Pandemi döneminde fedakarca, özveriyle çalışan sağlık camiamıza ve kıymetli hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Her 8 kadından birinin karşısına çıkıyor”

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hanife Tezcan ise kanserin ne olduğuna ve nasıl geliştiğine ilişkin sunum yaptı. “Kanser, hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmaları ve tedavi edilmediği durumlarda yakın ve uzak organlara da yayılan bir hastalıktır” diyen Tezcan, meme kanserinin, günümüzde her 8 kadından birinde hayatı boyunca karşısına çıktığına dikkat çekti. Tezcan, “Kadınlarda, birinci sırada meme kanseri var, daha sonra tiroit ve kalın bağırsak kanseri, rahim, yumurtalık ve akciğer kanserleri olarak sıralanıyor. Erkeklere gelince de birinci sırada akciğer kanserleri, prostat ve kalın bağırsak kanseri ve mide kanseri olarak sıralanıyor” diye konuştu.