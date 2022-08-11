Mersin İli Tarsus İlçesi'nde eylem yaparak trafiği aksatan Suriyeliler sınır dışı edildi.

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Tarsus İlçesi Kültür Park civarında Suriye uyruklu  Ahmed Hacco ile eşi Imen Hacco 4 çocuğu ile akan trafiği durdurma eylemi yapması üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü tarafından  göz altına alınarak işlemlerin ardından Mersin İl Göç İdaresi Müdürülüğüne teslim edildi.
Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından  Ahmed Hacco ve ailesi kamu düzenini bozmak suçu nedeniyle sınırdışı edildiği öğrenildi.
 