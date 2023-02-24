Mersin’in Tarsus ilçesinde, bir şahsın evinde yapılan aramada biri kalaşnikof olmak üzere 3 uzun namlulu silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.E. adlı şüphelinin evinde arama yaptı. Yapılan aramada bağ evi içerisinde 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 2 şarjör ile 81 mermin, seyyar dipçik, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 348 adet av tüfeği fişeği, 1 adet güvenlik kamera kayıt cihazı ile USB disk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.