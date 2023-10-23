Mersin’de evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yarenler, Koyuncu ve Tabiye mahallelerinde farklı tarihlerde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının faillerinin tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şahısların D.G. ve A.M. olduğunu belirleyen ekipler, şahısların birçok evden hırsızlık olayına karıştıklarını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına alırken, yapılan aramalarda bilgisayar, tablet, cep telefonu, televizyon, çay ve kahve makineleri, süpürge gibi çok sayıda çalıntı elektronik eşya ele geçirildi. Ayrıca D.G. isimli şahsın, Koyuncu Mahallesi Ersözler Sokak’ta meydana gelen telefon kablo hırsızlığının firari şüphelisi olarak da arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan D.G. tutuklanırken, A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.