Yangın, Tarsus ilçesine bağlı Yeni Mahalle Atatürk Caddesi’nde bulunan Cesur Apartmanı’nda yalnız yaşayan Ali Kıranğ’ın (68) evinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, evde tek başına yaşayan Ali Kıranğ’ın cansız bedeni bulundu. Yaşlı adamın dumandan etkilenerek öldüğü tahmin ediliyor. Evde maddi hasar oluşurken, yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

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