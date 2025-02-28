Mersin’de bir apartmanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi Ceydan Caddesi’ndeki bir apartmanın 4. katındaki evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunanlar binayı hemen terk ederken, yangına
Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle yan daireler sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA