Mersin Büyükşehir Belediyesince, ev hayvanları satış yeri sahiplerine ve sorumlu yöneticilerine, ’Hayvanları Koruma Kanunu’ uyarınca eğitim programı düzenledi.

Ev hayvanlarının korunması ve satışına ilişkin mevzuatların etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlamasının hedeflendiği eğitimde, üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri hakkında yönetmelik, hayvan ekolojisi ve davranışları, hayvan bakımı ve beslenmesi, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesive kayıt altına alınmasına dair yönetmelik ile zootonik hastalıkların önlenmesi konuları ele alındı.

Eğitim programı, Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, Mersin Üniversitesi, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı iş birliğiyle organize edildi. Eğitimde, ev hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi, CITES Sözleşmesi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler, ev hayvanlarının üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri hakkında yönetmelik, hayvan ekolojisi ve davranışları, hayvan bakımı ve beslenmesi, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesive kayıt altına alınmasına dair yönetmelik, ile zootonik hastalıkların önlenmesi konuları ele alındı. Eğitim, ev hayvanlarının korunması ve satışına ilişkin mevzuatların etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

"Sertifikalarını alan kişiler petshoplarını açabilecekler"

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığında veteriner hekim olarak görev yapan ve katılımcılara eğitim veren Mustafa Ersen Bebek, "Petshop açmak üzere başvuru yapan kişilerin, gerekli bilgi donanımına erişmesini sağlamayı amaçladık. Can dostlarımıza nasıl davranılması, onlara nasıl bir ilgi ve sevgi gösterilmesi ile nasıl beslenmeleri gerektiğini öğrettik. Paydaşlarımızla birlikte verdiğimiz 2 günlük eğitim sonunda düzenlediğimiz sınavda başarılı olanlara sertifikalarını verdik. Sertifikalarını alan kişiler petshoplarını açabilecekler ve burada öğrenmiş oldukları bilgileri de aktif olarak uygulayabilecekler" dedi.

Katılımcılar, verimli geçen eğitimden oldukça memnun ayrıldı

Eğitim sayesinde, hayvanlarla ilgili özellikle tıbbi bilgiler öğrendiklerini ifade eden katılımcı Ömer Köremen, "Eğitimin içeriği hayvanlarla ilgiliydi. Bizde hayvanlarla ilgileniyoruz, o yüzden geldik. Hem bilgi edinmeyi hem de bu işlerle ilgilenen arkadaşlarımıza yardımcı olmayı amaçladık. Canlarımızı seviyoruz, bu yüzden buradayız. Bu eğitimde, tıbben bilmediğimiz birçok şeyi öğrendik" diye konuştu.

Can dostlarımızın refahı adına birçok bilgiyi öğrendiklerini ve böyle bir eğitiminde Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmesinden mutlu olduğunu ifade eden Halil İbrahim Uzun, "Tarsus’tan geliyorum. Çocukluktan beri hayvan besliyoruz. Bu eğitimi almak için geldim. Bilmediğimiz çok şeyin olduğunu gördük. Hem Mersin Büyükşehir Belediyesine, hem de Vahap Beye çok teşekkür ediyoruz. Bir veteriner bilgisinin yarısı kadar bilgi öğrenmiş olduk" ifadelerine yer verdi.