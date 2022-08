Mersin’de esnafla tüketici arasında köprü vazifesi olması amacıyla geliştirilen ’Esnaf Seninle’ mobil uygulaması hayata geçirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğinde, ‘esnafın gücü yeni nesil uygulamada birleşiyor’ sloganı ile hayata geçirilen mobil uygulamanın tanıtımı, Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı.

Vali Vekili İbrahim Küçük lansmanda yaptığı konuşmasında, “Günümüzde üretim şekilleri, pazarlama ve ticaret anlayışı hızla değişiyor. Bu değişime ayak uyduranlar ayakta kalıyor, uyduramayanlar piyasalarda zor duruma düşüyor. Bu vesileyle, bu tür yenilikleri takip amaçlı oluşturulan bu çalışmanın, esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Esnaf kardeşlerimiz adına çok değerli, önemli bir çalışma”

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Mersin ve Mersin’de yaşayan vatandaşlar adına yapılan her güzel projenin destekçisi olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise “Esnaf kardeşlerimiz adına çok değerli, önemli bir çalışma. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, yapılan her iyi çalışmanın yanındayız. Bu elektronik ticaret çalışmasının yanında olma nedenimiz de tamamen bu. Her şey esnaf için ve tepeden tırnağa yerli ve milli” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminin, elektronik alışveriş başta olmak üzere teknoloji kullanımını yoğunlaştırdığına dikkat çeken Seçer, “Bu e-ticaret meselesi, aslında uzun süredir var olan bir konu. Özellikle gelişmiş ülkelerde, bizden daha önce kullanılmaya başlanmış bir uygulama. Bir pandemi öncesi e-ticaretteki yoğunluğu düşünün, bir de pandemi sonrasını düşünün. Çünkü pandemi ile beraber, bunun ne derece önemli yeni nesil bir alışveriş sistemi olduğu ortaya çıktı” diye konuştu.

“Zorlukları aşmanın temel yolu birliğimizin, beraberliğimizin daim olması”

Yazılımın hayata geçirilmesinde rol oynayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Seçer, şöyle devam etti; "Türkiye büyüyor, gelişiyor. Bu ülkeye taş üstüne taş koyan her siyasetçinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Şu hassasiyeti, siyasetçiler olarak göstermemiz lazım. Dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan Türkiye’nin, bazı sıkıntıları olabilir. Bu zorlukları ve sıkıntıları aşmanın temel yolu da birliğimizin, beraberliğimizin daim olması.”

Esnafla her daim iyi ilişkiler içerisinde olduklarını vurgulayan Seçer, “Esnafla ilişkilerimizin iyi olduğunu düşünüyorum. Anamur’dan Tarsus’a kadar bütün kooperatifleri, bütün aktörleri, ulaşım sorununu görüşmek için bir odada davet edip toplayıp, Mersin’in bu konusunu görüşen bir belediye yönetimi anlayışımız var. ESOB’la da, Ticaret ve Sanayi Odasıyla da çok değerli işbirliklerimiz var” dedi.

“Yerel esnaf güçlensin, Mersin’in her tarafından AVM’ler yükselmesin”

Büyükşehir Belediyesi olarak, yerel esnafın daha da güçlenmesine yönelik kararlar aldıklarını ve Mersin’in her yerinden AVM’lerin yükselmesine karşı olduklarını kaydeden Seçer, “Başkanınız olarak benim tavsiyem, e-ticarete uygun mesleklerde mutlaka kendinizi güncelleyin ve ticaret uygulamasını da yaygın bir şekilde kullanın. Sizler ekonominin lokomotifisiniz. Onun için yerel esnaf güçlensin, Mersin’in her tarafından AVM’ler yükselmesin istiyoruz. Zaten aldığımız kararlar AVM’lerin sayısının artmasına yönelik değil, yerel esnaflarımızın, konvansiyonel esnaflarımızın sayısının artması ve durumunun güçlenmesi için alınan kararlardır” ifadesini kullandı.

“Türkiye çapında bir uygulama olacak”

Bütün Türkiye’nin yerel esnafın, yerel işletmelerin kalkınması için seferber olduğunu belirten Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, bu noktada esnaf için geliştirilen uygulamanın önemli olduğuna değinerek, “Bu projeye sahip çıkın. Esnaflarımız, işletmelerimiz kayıt olsun ve herkes bu uygulamayı indirsin. ‘Esnaf Seninle’ uygulaması, gerçekten Türkiye çapında bir uygulama olacak” diye konuştu.

“Tüketici ile esnafımızı buluşturacağız”

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, 2015 yılında ‘Esnaf Seninle’ dijital programının alt yapısını oluşturmaya başladıklarını, pandemi ile beraber de hız verdiklerini anlatarak, “Amacımız esnafımızın, tüccarımızın iş kapasitesini biraz daha yukarılara çekebilmek. Onlara ekonomik olarak biraz daha destek verebilmek. Odalarımızın ve esnafımızın bu sisteme sahip çıkmasıyla, eminim ki Türkiye’de bir ilk olacağız ve birçok il bizi takip edecek. Biz bu yazılımı yaptık, tüketici ile esnafımızı buluşturacağız. Bizim bütün derdimiz bu. İnşallah yaptığımız bu dijital uygulama, Mersin esnafına büyük katkı sunar” şeklinde konuştu.