Mersin’de ’Akdeniz Engelsiz Yaşam Merkezi’ kurulmasına ilişkin protokol imzalandı.

Çukurova Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde merkez Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi’nde engelli bireyler ve anneleri için engelsiz yaşam merkezi kurulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Akdeniz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nun proje ortağı olduğu merkezin protokolü, düzenlenen törenle imzalandı.

Proje paydaşları eğitim, kurs ve seminerler verecek

İmza töreninin ardından açıklama yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, "Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata daha etkin katılımlarını sağlamak için başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız olmak üzere devletimiz tarafından birçok proje hayata geçirilmekte, destekler sağlanmaktadır. Bu projemiz de bunlardan biridir. Akdeniz Engelsiz Yaşam Merkezi hizmet binamız 2 katlı olup, toplam 400 metrekare kapalı alana sahiptir. 8 bağımız bölümden oluşan merkez, proje paydaşlarımız tarafından eğitimler, seminerler, meslek edindirme kursları, sosyal faaliyetler ve sağlık alanında sunulacak çeşitli faaliyetlerle hizmet verecektir" dedi.

"Yaşayan bir merkez olacak"

Yaşam merkezinin engelli bireyler ve annelerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandığını vurgulayan Pehlivan, "Burası adeta yaşayan bir merkez olacak. Açacağımız müzik, resim, el sanatları atölyeleri, hazır giyim üretimi, kuaförlük, takı tasarımı, seramik yapımı gibi çeşitli kurslarımızda eğitim alan vatandaşlarımız meslek edinecek, istihdam imkanı bulacak ve kendi iş yerlerini kuracak kadar bilgiye sahip olacak. Engelli bireylerimize yönelik yapılacak faaliyetler, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla ailelerinin yaşamları kolaylaşacak, sosyal etkinliklerle eğlenerek vakit geçirmelerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek" diye konuştu.

İmza törenine Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener ile Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat da katıldı.