Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Engelsiz Transfer Aracı' hizmeti ile özel bireylerin şehir içi ulaşımını daha konforlu hale getiriyor. Ortopedik engelli bireylerin kamu kurumları, hastaneler, sınav yerleri ve diğer noktalara kolayca ulaşmalarını sağlayan Engelsiz Transfer Aracı, 2019'dan bu yana kentteki 4 merkez ilçede 56 bin 790 kez kullanıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Engelliler Şube Müdürlüğünce sunduğu hizmetle özel bireylerin bağımsız hareket etmelerini teşvik ederken, erişilebilir ulaşımın önemine de dikkat çekiyor. Engelsiz Transfer Aracı sağladığı ulaşım kolaylığının yanı sıra ortopedik engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını da güçlendiriyor. Engelsiz Transfer Aracından faydalanmak için 2 gün öncesinde 'Teksin' uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor. Bu sayede, Mersin’de yaşayan özel bireylerin toplu taşımaya erişimde yaşadıkları zorluklar en aza indiriliyor.



"Yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler yararlanıyor"

Sağlık İşleri Dairesi Engelliler Şube Müdürlüğünde görevli sosyolog Onur Örbük, hizmetten yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan, akülü tekerlekli sandalye kullanan özelbireylerin yararlandığını belirterek, "Bu hizmetten faydalanabilmek için, talep edilen tarihten en az 2 gün önce randevu oluşturulması gerekiyor. Biz belirttikleri tarih ve saatte onları adreslerinden alıp istedikleri yere götürüp, işleri bittikten sonra da adreslerine bırakıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlerini halledebilmeleri için verilen bir hizmet. Hastane, diş hastanesi, postane, adliye, sınav yerleri gibi birçok yere ulaşımlarını sağlıyoruz" dedi.

Engelsiz Transfer Aracının, erişilebilirliği kapsayan bir hizmet olduğunu ifade eden Örbük, "Özel bireylerin şehir hayatına daha etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla verdiğimiz hizmetleri, güncelleyerek ve geliştirerek sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.



"Engellerin kalkması açısından bu tarz hizmetler çok önemli"

Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi’nde ikamet eden 24 yaşındaki Barış Duruk, yüzde 80 ortopedik engelli olduğunu ifade ederek, 'Engelsiz Transfer Aracı’ hizmetinden uzun zamandır yararlandığını kaydetti. Duruk, "Sadece hastanelere değil, sınav yerlerine ulaşımımda da benim için kolaylık olmuştu. Bütün engelli kardeşlerimizin ulaşımı için kolaylık sağlıyorlar" dedi.

Kazanlı Mahallesi’nde ikamet eden ortopedik engelli Yücel Güven ise "Randevu alıyoruz. Saatinde gelip alıyorlar, hastaneye götürüyorlar. İşimiz bitince de eve geri getiriyorlar. Engellerin kalkması açısından bu tarz hizmetler çok önemli" diye konuştu. Yücel Güven’e refakat eden kardeşi Hüseyin Güven de son 5 yıldır faydalandıkları hizmetten memnun olduklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA