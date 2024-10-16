Mersin’de emniyet ve jandarma teşkilatlarına katılan 238 aracın tanıtımı için tören düzenlendi. Vali Ali Hamza Pehlivan, "İmkanlar daha iyi noktalara geldikçe hem personel sayısı, hem araç, gereç, donanım; bunlar hizmetlere de olumlu şekilde yansıyor" dedi.

Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı bünyesine yeni katılan araçlar için teslim töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, emniyet ve asayiş hizmetlerinin kamu hizmetleri içerisinde müstesna bir yer tuttuğunu ve hayati öneme haiz olduğunu söyledi. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarının yurdun dört bir yanında canla başla mücadele ettiğini ifade eden Pehlivan, "Her geçen gün devletimizin, milletimizin imkanlarıyla bu teşkilatlarımızın hem personel, hem donanım, hem fiziki şartları iyileşiyor, daha iyi noktalara geliyor. Devletimiz gerek fiziki şartların iyileştirilmesi anlamında, gerekse çağın gerektirdiği teknolojinin, aracın, gerecin kullanılması, kullandırılması, tahsis edilmesi anlamında adımlar atıyor ve her geçen gün donanım standartları artıyor. Bununla birlikte bu kahraman teşkilatlarımızın ortaya koymuş oldukları hizmet kalitesinin kapsamı da yükseliyor, artıyor. Bu süreçte elbette ki devletimiz araç, gereç konusunda, yatırımlar konusunda adım atarken, bir yandan da belli zamanlarda kampanyalar düzenlemek suretiyle emniyet ve asayiş hizmetlerine vatandaşlarımızın da katkı sunması sağlanıyor" diye konuştu.

"Bir yıl içerisinde 127 araç temin ettik"

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı’nın geçen yıl araç kampanyası başlattığını hatırlatan Pehlivan, kampanya çerçevesinde Mersin’e 111 araç geldiğini ifade etti. Geçen sene başlatılan kampanya ile ilgili Mersin’deki hayırseverleri, iş dünyasını ve iş adamlarını bilgilendirdiklerini belirten Pehlivan, "Sağolsunlar, herkes imkanı nispetinde katkılar, bağışlar yaptı ve bu gelen bağışlarla, katkılarla ilimizde bir yıl içerisinde 127 araç temin ettik. Toplamda bugün 238 aracı emniyet ve jandarma hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis ettik. Bu araçlarla emniyet ve jandarma teşkilatımız bugüne kadar olduğu gibi yine mesai mefhumu gözetmeksizin, gece gündüz, dört mevsim, 365 gün, 7/24 esasıyla çalışmaya devam edecek. Ve şunu da görüyoruz ki; imkanlar daha iyi noktalara geldikçe hem personel sayısı, hem araç, gereç, donanım; bunlar hizmetlere de olumlu şekilde yansıyor" dedi.

"Devriye hizmetlerimizi daha da arttıracağız"

İl genelindeki suç ve suçlularla mücadele hakkında bilgi veren Pehlivan, "Şimdi polis ve jandarma teşkilatımıza tahsis ettiğimiz bu araçlarla devriye hizmetlerimizi daha da arttıracağız. Gerek trafikteki denetim hizmetleri, gerek gece devriye hizmetleri bu anlamda artış gösterecek" ifadelerini kullandı. Otoyol Jandarma Komutanlığı’nın da göreve başladığını ifade eden Pehlivan, şöyle devam etti: "Otoyollar da dahil olmak üzere ilimizdeki bütün yol güzergahlarında, yol ağlarında trafik hizmetleri hele ki bu yenilenen araçlarımızla birlikte çok daha etkin bir hale gelecek. Genel olarak huzurlu, güvenli bir ilimiz var. Huzurlu, güvenli bir ülkemiz var. Ve bu konuda huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla bugüne kadar taviz vermedik. Devletimizin özellikle kolluk birimleri marifetiyle bundan sonra da huzurumuz bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir. Temel gayemiz Mersin’imizin huzurunu, güvenliğini daim kılmaktır. Vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarını, ekonomik faaliyetlerini, sosyal faaliyetlerini, günlük yaşamlarını en huzurlu, en sağlıklı, en güzel şekilde esenlik içerisinde sağlamalarını temin etmektir."

"Bu teşkilatlara sahip çıkıldığının da bir göstergesidir"

Kampanyaya iştirak eden hayırseverlere de teşekkür eden Pehlivan, "Onların yapmış olduğu katkılar, hizmet olarak vatandaşlarımıza dönecektir. Bu teşkilatlara sahip çıkıldığının da bir göstergesidir" diye konuştu. İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Coşkun’un yaptığı duanın ardından teslim edilen araçlar meydandan ayrıldı. Vali Pehlivan da kullandığı polis aracıyla yanında İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile meydandan ayrıldı.

Törene, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek de katıldı.