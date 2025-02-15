Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal aktivitelerle emeklilerin hem yaşam kalitesinin artması, hem de sosyal bağlarının gelişmesi amacıyla piknik düzenledi. Kuyuluk Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte emekli evi üyeleri, keyifli bir gün geçirdi.

Yaş almış vatandaşları rutin hayatlarının dışına çıkararak, daha aktif bir emeklilik süreci geçirmeleri için çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, emekli vatandaşların katılımıyla piknik düzenledi. Mezitli ilçesindeki Kuyuluk Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Halkkent, Yenişehir, Mezitli ve Tarsus’taki emekli evi üyeleri katıldı. Sosyal aktivitelerle emekli vatandaşların hem yaşam kalitesinin artması hem de sosyal bağlarının gelişmesi amaçlanan etkinlikte, emekli evi üyeleri keyifli bir gün geçirdi. Eğlenceli oyunlarla tatlı bir rekabet içerisine giren yaş almışlar, tabiat parkındaki güzellikleri keşfetmek için doğa yürüyüşüne de çıktı. Odun ateşinin etrafında sohbet edip kaynaşan emeklilere sıcak içecek ve yemek de ikram edildi.

"Emeklilerimiz dışarı çıkıp geziyor, eğleniyor ve sosyalleşiyorlar"

Emekli Evleri Sorumlusu Ertuğrul Bozkurt etkinlikle ilgili bilgi vererek, "Emekli evi üyelerimiz etkinlikte güzel vakit geçirdi. Yarışmalara katıldılar, yürüyüş yaptılar, yemek yediler, oyun oynadılar. Etkinliklerimize sadece Mersin merkezde değil, Tarsus ve Anamur’da da devam ettiriyoruz. Bu sayede, imkanı olmayan emeklilerimiz dışarı çıkıp geziyor, eğleniyor ve sosyalleşiyorlar" dedi.

Halkkent Emekli Evi üyelerinden Peruze Berke de doğa ile iç içe oldukları bir gün geçirdiklerini belirterek, "Böyle etkinlikler, bizim için bulunmaz bir nimet. Sürekli evin içinde monoton bir hayat geçirmek zorunda kalıyoruz. Bu etkinlikler sayesinde dışarı çıkıp eğleniyoruz. Çok mutluyuz" diye konuştu. Etkinlikte güzel zaman geçirdiğini ifade eden Yenişehir Emekli Evi üyelerinden Hüseyin Kıllı ise bu tür etkinliklerin emekliler için bulunmaz bir nimet olduğunu dile getirerek, "Güzel bir gün geçirdik. Mutluyuz ve devamını istiyoruz" dedi.