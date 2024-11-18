Mersin Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Satranç Federasyonu ile işbirliğinde bu yıl 8.’sini organize ettiği ’Uluslararası Satranç Turnuvası’ sona erdi. Turnuvada, 20 ülkeden 131’i yabancı toplam 536 sporcu mücadele etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Türkiye Satranç Federasyonu ile işbirliğinde organize ettiği ’8. Uluslararası Satranç Turnuvası’ sona erdi. Turnuvada dereceye girenlerin ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Turnuvaya 20 ülkeden 46 farklı unvanlı sporcu katıldı. 131’i yabancı olmak üzere toplamda 536 sporcunun mücadele ettiği turnuvada bu yıl 3 norm çıkarıldı. Bu kapsamda; FM Herab Hamıdreza Ebrahımı IM normu, CM Demhat Zerey FM unvanı, WCM Ceren Tırpan WFM unvanı almayı hak etti.

En iyiler ödülleri aldı

A kategorisi sıralama ödüllerinde birinci Sergei Lobanoc, en iyi Türk sporcu Demhat Zerey, en iyi yerel sporcu Meylis Annaberdiyev, 50 yaş üstü en iyi sporcu Vyacheslav Ikonnikov, en iyi kadın sporcu Gülnar Mammadov oldu. B kategorisi sıralama ödüllerinin birincisi Mahammad Baghirov, en iyi yerel sporcu Yusuf Çağan Tekin, en iyi 50 yaş üstü sporcu Mahir Deniz, en iyi kadın sporcu ise Sarina Kosari oldu. C kategorisi sıralama ödülleri birincisi Muslım Shiraliyev, en iyi yerel sporcu Yücel Mert Öztürk, en iyi kadın sporcu ise Beray Karatiken olurken, D kategorisi sıralama ödülleri birincisi Yiğit Emre Suna, en iyi yerel sporcu Yiğit Emre Suna, en iyi kadın sporcu ise Defne Bozdemir oldu.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerin takdim edildi. Stratejik düşünme becerisini geliştiren ve zeki hamlelerin öne çıktığı sporda başarılı sporculara; A kategorisinde 460 bin 500 TL, B kategorisinde 140 bin 500 TL, C kategorisinde 56 bin TL, D kategorisinde ise 27 bin 750 TL olmak üzere toplam 684 bin 750 TL ödül verildi.

"Organizasyonlarımızı her yıl daha da geliştireceğiz"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, bu yıl 8.’si tamamlanan turnuvaya 536 sporcu katıldığını belirterek, "Yıldan yıla gelişen organizasyonumuz, Türkiye ve dünya genelinde dikkat çeken bir organizasyona dönüştü" dedi. Gerçekleştirdikleri organizasyonlarda kaliteye önem verdiklerine işaret eden Gökayaz, "Yaptığımız çalışmalarda en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri de kurumsallaşma. Bütün hizmetlerimizde kurumsal bir yapıya dönüşüp yıldan yıla kendisini tekrar eden ama gelişerek, dönüşerek ve artılarını da katarak ilerleyen bir bakış açısına sahibiz. Bu anlamda hizmetlerimizin hem kurumsallaşması, hem de gelişmesi bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Organizasyonlarımızı her yıl daha da geliştireceğiz" diye konuştu.

"Birçok ülkenin misafir edilmesi mutluluk verici"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Komşumuz Yunanistan’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, Amerika’dan Kanada’ya kadar birçok ülkenin misafir edilmesi mutluluk verici. Satranç sporu gerçekten de çok kaliteli bir zeka sporu ve bunun zirvesine oturan 13 yaşında bir Türk çocuğun olması, bizim için ayrı bir gurur vesilesi" dedi.

"Bu turnuvadan 3 norm çıktı"

Türkiye Satranç Federasyonu Onursal Başkanı Gülkız Tulay ise turnuvaların her yıl daha iyi hale gelmesi için çaba sarf ettiklerini ifade etti. Bütün illerin kendisi için kıymetli olduğunu, ancak Mersin’in ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Tulay, " Çünkü ben Tarsus’ta yaşıyorum. Çok güzel bir turnuva oldu. Desteklerinden dolayı Başkanımız Vahap Seçer’e ayrıca teşekkür ediyorum. Kaliteli olan organizasyona destek veren Mersin il temsilcilerine ve hakemlere de teşekkür ediyorum. Bu turnuvadan 3 norm çıktı. Her turnuvada 1-2 tane norm çıkabilmesi için çok çaba sarf eden bizler 8. Uluslararası Mersin Açık Satranç Turnuvası’ndan 3 norm çıkarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Yarışmacılardan organizasyonuna tam not

C kategorisinde 8. olan ve En İyi Kadın ödülüne de layık görülerek 2 ödülü birden alan Beren Karatiken, "Organizasyon başarılıydı ve çok güzel bir turnuvaydı" diyerek emek veren herkese teşekkür etti.

10 yıldır satranç sporu ile ilgilendiğini belirten Kadınlar B Kategorisinde 3.’sü Ecrin Tuana Engel de "Mersin etabına ikinci gelişim. Çok kaliteli bir organizasyon. Her sene katılmayı düşünüyorum" dedi.

Kızlar C Kategorosinde 3. olan Lena Doygun ise "En çok dikkatimi çeken bayraklardı. Masalar çok güzeldi, satranç tahtaları da çok kaliteliydi" şeklinde konuştu.