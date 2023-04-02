Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bir AVM’de otizm hakkında insanları aydınlatmak ve dikkat çekmek amacıyla etkinlik yapıldı. Etkinlikte şövalyelerin üzerindeki pankartlarda otizmle ilgili doğru bilinen yanlışlar ile ‘otizmin farkındayız onların yanındayız’, ‘otizm bir eksiklik değil farklılıktır’, ‘erken tanı ve yoğun eğitimle otizm belirtileri kontrol altına alınabilmektedir’, ‘otizm spektrum bozukluğu doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan bir nörogelişimsel farklılıktır’ gibi bilgiler yer aldı. Vatandaşların ilgiyle karşıladığı etkinlikte belediye personeli, bilgilendirici broşür dağıtarak, vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Vatandaşlar, alandaki fotoğraf köşesinde ‘otizminfarkındayız’ hashtagli stickerlerı ellerine yapıştırarak fotoğraf çektirdi.

"Otizm bir eksiklik değil bir farkındalıktır"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Biriminde görev yapan Uzman Psikolog Dila Aslan, otizmin tanımını yaparken, erken tanının önemine dikkat çekti. Düzenledikleri etkinliğin amacına değinen Aslan, "Bugün burada 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü amacıyla insanlara bilgi vermek, farkındalık oluşturmak için buradayız. Yakın bir zamanda da Otizm Aile Danışmanlık Merkezimiz açılacak. Burası 0-6 yaş döneminde özellikle çocukların eğitimine yönelik destekleyici bir merkez olacak. Unutmayalım otizm bir eksiklik değil bir farkındalıktır" dedi.

Otizmli çocuğu olan ve etkinliğe katılan Hizan Tonga ise otizmli çocukların farkında olunması açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayarak, "4 yaşında otizmli bir çocuğum var şu an eğitim görüyor. Bugün farkındalık günü. Belediyemiz böyle farkındalık oluşturduğu için bilgilendirdiği için çok mutluyum. Bizim de otizmi çocuklarımız için gösterilerimiz oluyor. Herkesin farkında olmasını çok isterim. Farklı değiliz aynıyız. Lütfen bize başka gözle bakmayın. Çünkü hiçbir farkımız yok" ifadelerini kullandı.