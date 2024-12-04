Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Dünya Engelliler Günü’ kapsamında, özel bireylere yönelik coşku dolu ve anlamlı bir etkinlik hazırladı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesine bağlı Engelsiz Yaşam Merkezinde düzenlenen ve gün boyu süren etkinliklerde, özel bireyler ve aileleri için farklı gösteriler ve aktiviteler sunuldu. Etkinlikler arasında rengarenk kostümleriyle katılımcıları neşelendiren palyaço gösterisi, animasyon gösterileri, bando takımı ve bubble şov yer aldı. Ayrıca, dans gösterileri ve eğlenceli çeşitli aktivitelerle özel bireylerin keyifli anlar geçirmesi sağlandı. Düzenlenen etkinlik özel bireyler ve ailelerine coşku dolu bir gün sunarken, katılımcılara mısır, pamuk şeker ve lokma tatlısı ikram edildi.

“Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde değil, her gün onların yanındayız”

Sağlık İşleri Dairesi Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, özel bireyler için sık sık eğlenceli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Öğleden önceki bölümümüzde, protokolün de katıldığı sahne gösterilerimiz vardı. Öğleden sonra da çocuklar için eğlenceli aktiviteler gerçekleşti. İkramlıklarımız oldu. Biz bu tür etkinlikleri sürekli yapıyoruz ama 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğu için daha anlamlı oldu. Etkinliğimize Özel Eğitim Uygulama Okulları, STK’lar, öğrenciler ve aileleri katıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde değil, her gün onların yanlarındayız. Eğitim, kültür, sosyal hayatta her zaman destek sunuyoruz” diye konuştu.

Özel bireyler ve aileleri etkinlikten memnun ayrıldı

Özel birey annesi Ersay Özer, “Özel bir oğlum var. Başkanımız Vahap Seçer’in yapmış olduğu bütün etkinliklerden memnunum. Hem biz hem de çocuklarımız eğleniyor. Bizim için muhteşem. Çocuğu evde tutmaktansa böyle yerlerin olması çocuklar için çok güzel oldu. Çok memnunum” dedi.

Engelsiz Yaşam Merkezinin birçok kursundan yararlanan Fayma Aktaş, “Burayı seviyorum. Çoğu vaktim burada geçiyor. Evde genelde sıkılıyorum. Haftanın 3 günü buraya geliyorum. Spor kursunu seviyorum. Yemek yapmayı seviyorum, o yüzden aşçılık kursunu da seviyorum. Güzel bir gündü yani. Her etkinliğe katılmaya çalışıyoruz. Çok eğlendik” ifadelerine yer verdi.