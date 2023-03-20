İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polise başvuran Ç.A. adlı şahıs, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişinin ehliyetini çalarak adına çıkardığı telefon hattı üzerinden banka hesabındaki 15 bin lira ile farklı bir bankadan 100 bin lira kredi çekildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müşteki Ç.A.'nın sosyal medyadan tanıştığı bir kadın tarafından ehliyetinin çalındığını ve bu kişinin de çaldığı ehliyeti R.U.Y. adlı kişiye verdiğini belirledi. R.U.Y.'nin ise şüpheliye benzeyen bir şahsı 'dublör' olarak kullanarak Ç.A. adına telefon hattı aldığı, o hat ile 'e-devlet' şifresine tanımlı telefon numarasını değiştirip, müştekiye benzeyen şahıs ile birlikte banka şubesine giderek 100 bin lira kredi çektiği belirlendi. Zanlıların ayrıca Ç.A.'nın hesabındaki 15 bin lirayı da bilgisi dışında hesabından çektikleri tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, 115 bin liralık dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen Y.B., R.B. ve R.U.Y.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.U.Y. tutuklanırken, diğer zanlılar 'ev hapsi' kararıyla salıverildi.