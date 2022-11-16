Mersin’de 960 saatlik dondurma üretim elemanı kursunu tamamlayan 15 kursiyere sertifikaları verildi.

Mersin’de 960 saatlik dondurma üretim elemanı kursunu tamamlayan 15 kursiyere sertifikaları verildi.

Mezitli Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Türkiye’de ilk kez açılan ’dondurma üretim elemanı kursu’ tamamlandı. 19 Nisan tarihinde başlayan ve 960 saat süren kursu başarıyla tamamlayan 9’u erkek, 6’sı kadın 15 kursiyere sertifikaları törenle verildi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın da katıldığı törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, mesleki eğitimin istihdam alanları oluşturmak ve kalifiye eleman yetiştirmek açısından önemine vurgu yaptı. Mesleki eğitimle istihdam olanaklarının arttığını ve nitelikli iş gücüyle ülke kalkınmasına büyük hizmet sunulduğunu kaydeden Koca, "Bu anlamda bugün burada kurslarını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, bir an önce mesleklerini icra etmelerini temenni ediyorum. Kurslarımızın düzenlenmesinde emeği geçen ve Türkiye’de ilk kez bu kursun açılmasını sağlayan Mezitli Halk Eğitimi Merkezimize, eğitim veren gıda mühendislerimize, usta öğreticilerimize ve tüm meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Şunu da ifade etmek isterim ki, tüm hayat boyu öğrenme kurumlarımız, alanlarında uzman usta öğreticilerimizle vatandaşlarımızın hizmetindedir. Vatandaşlarımızın talep ettiği her türlü kursu açamaya hazırız. Tüm vatandaşlarımızı hayat boyu öğrenme kurumlarımıza davet ediyorum" dedi.

Sertifikalarını alan kursiyerler, bu kurs sayesinde meslek sahibi olduklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.