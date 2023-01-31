Sakarya’da araç almak isteyen bir şahıs ile aracını satmak isteyen bir şahıs 495 bin 500 lira değerinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu Mersin’in Tarsus ilçesinde yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, şüpheliler, Sakarya’da araç almak isteyen R.T.K. ile araç sahibi G.K’yi ayrı ayrı arayıp dolandırıcılık için harekete geçti. Aracı alacağını düşünen R.T.K’de 495 bin 500 TL parayı şüpheli A.Z adına transfer etti. Dolandırıldığını anlayan mağdurun durumu polise bildirmesi üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Mersin Tarsus Şehit Kerim Mahallesinde bulunan banka şubesinden 495 bin TL parayı çekmek için gelen şüpheli A.Z. , polis ekipleri tarafından banka içerisinde yakalandı.

Şüpheli A.Z’nin parayı çektikten sonra diğer şüpheli S.D’ye vereceğini öğrenen ekipler çalışmasına devam etti. A.Z’yi gözlem altına alan polis S.D’nin de gelmesini bekledi. Ekipler, S.D’nin de gelmesiyle birlikte 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan, banka tarafından 495 bin 500,00 TL paraya bloke uygulandığı öğrenildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler A.Z. ve S.D. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, şüphelilerden A.Z’nin kasten yaralama, S.D’nin ise 4 farklı ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarından kaydı olduğu belirlendi.