Mersin’de internet üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Erdemli ilçesinde 2 şahsın internet üzerinden alım-satım yapan ilan sitelerinde sahte ilan yayınlayarak ilanda belirtilen malzemeyi almak isteyen vatandaşlardan kaparo ve ürün bedeli adı altında para alarak vatandaşları dolandırıldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alırken, yaptıkları aramalarda 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 başkasına ait kimlik kartı, 3 farklı şahıslara ait banka hesap kartı, 2 kamera ve 2 cep telefonu ile 7 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu hap ile 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.