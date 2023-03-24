Bu çerçevede Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Alman Uluslararası İşbirliği Teşkilatı’ndan (GIZ) alınan fon ile yürüttüğü ’Gıda Güvenliği İçin Yerel Tarımsal Üretimin Teşviki’ projesi, başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Proje, artan global gıda krizinde gıda güvenliğini yerelde artırmayı hedeflerken, tarımsal bilgi ve eğitim ile üretim tekniğini de geliştiriyor. 25’er kişiden oluşan 3 ayrı eğitim grubunun yer aldığı projeden, toplam 75 üretici faydalandı. İlk eğitim faaliyeti Gülnar ve Aydıncık, ikinci eğitim Silifke ve son eğitim Tarsus’taki üreticilere verildi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde görevli uzmanların sunumlarıyla destek verdiği proje çerçevesinde, eğitimlere katılan tüm üreticilere katılım belgesi takdim edildi. Ayrıca budama makası, bahçe çizmesi, iş eldiveni, bahçe tulumu ve şapka gibi malzemeler de verildi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli ziraat mühendisi Ayşe Yampar Gök, proje çerçevesinde eğitimlerin 3 grup halinde düzenlendiğini belirterek, “Toplamda 75 çiftçiye, ilçelerdeki ürün yelpazelerine göre eğitim verildi. İlk 25 kişilik grubumuz Gülnar ve Aydıncık ilçelerinde, sert kabuklu ve subtropik meyvelerde bitki besleme ve budama üzerine eğitim aldı. İkinci 25 kişilik grubumuza Silifke ilçesinde sert çekirdekli ve sert kabuklu meyvelerde bitki besleme ve budama, üçüncü grubumuza da Tarsus’ta sert çekirdekli meyveler ve subtropik meyvelerde bitki besleme ve budama konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi” dedi.

Tarsus’a bağlı Yunusoğlu Mahallesinden eğitim çalışmasına katılan İpek Gönen, “Gerçekten verimli bir eğitim aldık. Ziraat mühendisleri ve araştırma görevlilerinden oluşan hocalarımız çok iyiydi. Eğitimde budama tekniklerini öğrendik” diye konuştu.

Tarsus’a bağlı Mantaş Mahallesinden bir başka üretici İskender Başböyük ise “Sert çekirdeklilerde, fidan dikiminden hasada kadarki süreçte gerekli olan ilaçların nasıl kullanılacağına dair ve gerek hastalıklarla gerekse de zararlılarla mücadele konusunda eğitim aldık. Bugüne kadar, kulaktan dolma bilgilerle geldik, fakat şimdi bu eğitim bize çok şey kattı” şeklinde konuştu.