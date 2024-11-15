Mersin Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde hızla artan diyabet hastalığına dikkat çekmek amacıyla ’Dünya Diyabet Günü’nde belediye personeline kan taraması gerçekleştirdi.

Yakalanmamak için neler yapılmalı ve yakalananların nasıl önlem alması gerektiğini personele anlatan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığından Dr. Cem Yılmazer, yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti. Özellikle ailesinde bu hastalığın geçmişi olan kişilerin daha da dikkatli olması gerektiğine değinen Yılmazer, yılda en az bir doktor kontrolü ile erken teşhis edilebileceğine vurgu yaptı.

“Diyabette en önemli olan bilinçli olmak”

Dünya Diyabet Günü kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında şeker ölçümü yaptıklarını kaydeden Yılmazer, “Vatandaşların diyabet konusunda öncelikle bilinçlenmelerini sağlamalıyız. Şekerin nasıl ortaya çıkabileceğini öğretmeliyiz. Örnek olarak eğer çok fazla susuyorlarsa veya çok fazla tuvalete çıkılıyorsa bunlar şekerin ilk semptomları olabilir. Birinci basamak sağlık merkezlerine gidip, şeker için test yapılmasını isteyebilirler. Aynı zamanda düzenli doktor muayeneleri sayesinde şekerle alakalı bir durumla karşılaşılırsa erken teşhis edilmesi sağlanabilir” ifadelerine yer verdi.

Doktor, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

Diyabet hastalığı ile mücadele edenlere tavsiyelerde bulunan Yılmazer, “Uzman doktorlarımız eşliğinde tedavilerini devam ettirmeleri gerekir. Uzman doktorlarımız insülin dışı veya insülinle beraber şeker seviyesini kanda sağlıklı seviyelere indirmek için bu tür tedaviler verebilirler ve bu tedavilerle diyabet hastaları sağlıklı bir yaşam sürmeye devam edebilirler” diye konuştu.

Hastalıkta nelere dikkat edilmesi gerektiğini de anlatan Yılmazer, “Çok fazla şekerli beslenmemeye gayret etsinler. Özellikle akşamları geç saatlerde çok fazla atıştırmalık yememeye dikkat etmeleri gerekir. Sabahları çok fazla şekerli besin tüketmemeleri gerekir. Diyabet genellikle kan şekerinin yükselmesiyle başlayan hastalık” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman hastalıkları önlemenin tedaviden daha önemli olduğuna dikkat çektiklerini belirten Yılmazer, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti.