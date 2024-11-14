Mersin’de ’Dünya Diyabet Günü’ dolayısıyla vatandaşların kan şekeri ve beden kitle endeksi ölçümleri yapıldı.

Toros Devlet Hastanesi Diyabet Polikliniğince ’14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ dolayısıyla, merkez Akdeniz ilçesindeki Ulu Camii avlusunda stant kuruldu. Diyabet eğitim hemşiresi ve diyetisyen tarafından standa gelen vatandaşların kan şekeri ve beden kitle endeksi ölçümleri yapıldı. Diyabet, diyabette insülin tedavisi ve beslenmeye ilişkin bilgilerin verildiği etkinliğin amacının, diyabet hastalarına erken tanıyla farkındalık sağlamak olduğu belirtildi.

Ölçümlerde şekeri yüksek çıkan vatandaşlar ise polikliniklere yönlendirildi.