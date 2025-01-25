Mersin’de, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ’Giyim Üretim Teknolojileri’ kursuna katılan kadınlar, bir yandan dikiş öğrenerek sosyalleşirken, diğer yandan kişisel becerilerini geliştirerek satın almak yerine üreterek kazanç sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Halkkent MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi’nde ‘Giyim Üretim Teknolojileri’ kursuna katılan kadınlar dikiş öğreniyor. İki ay süresince temel dikiş teknikleri, bluz, tişört, eşofman, elbise ve etek gibi farklı giyim ürünlerinin dikimi üzerine eğitim alan kursiyerler, hem kişisel becerilerini geliştiriyor, hem de satın almak yerine üreterek kazanç sağlıyor. Kimi kursiyerler kendi ihtiyaçları doğrultusunda giysi dikmeyi öğrenirken, kimisi de aile bireyleri ya da torunları için kıyafet hazırlamanın mutluluğunu yaşıyor. Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını artırmayı hedeflerken, aynı zamanda onlara sosyalleşme, özgüven kazanma ve üretkenlik fırsatı da sunan MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi’ndeki kursiyerlerin diktikleri kıyafetler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Büyükşehir Belediyesinin Kıyafet Evi’ne de gönderiliyor.

"Sıfır dikiş bilgisiyle gelen bir kadın 2 ayda her şeyi öğreniyor"

Giyim Üretim Teknolojileri Öğretmeni Nerman Özkartal, kadınların hem kendileri hem de çocuklarına bir şeyler dikebilmeleri ve aile bütçesine destek olabilmeleri amacıyla eğitim verdiklerini ifade etti. Kursiyerlerin bir şeyler ürettikleri için mutlu olduklarını belirten Özkartal, "Eğitimli annelerin çocukları da eğitimli olur. Merkezdeki makinelerin hepsi son sistem. Verilen eğitim çok güzel. Buraya sıfır dikiş bilgisiyle gelen bir kadın 2 ayda her şeyi öğreniyor. Eğitimin bitiminde kendisine tişört, eşofman, elbise ve benzeri şeyleri dikebiliyor" dedi.

"Küçüklüğümden beri bunun hayalini kuruyordum"

Kursiyerlerden Fatma Taştan, kursa başlamadan önce dikiş üzerine hiçbir bilgisinin olmadığını belirterek, kurs sayesinde kıyafet dikmeye başladığını kaydetti. Aldığı eğitim sayesinde kazanç da sağladığını ifade eden Taştan, "Küçüklüğümden beri bunun hayalini kuruyordum fakat bir türlü fırsat bulamamıştım. Kursta öğrendiklerimle kendime, eşime ve torunuma elbise diktim. Böylece ihtiyaçlarımızı da gideriyoruz. Arada sırada ufak işler de yapıyorum. Para kazanmak güzel. Ayrıca merkezde yeni insanlarla tanışıyor, stresimizi atıyoruz" diye konuştu.

"Çocuklarımın, annemin ve babamın kıyafetlerini dikiyorum"

Kursiyerlerden 3 çocuk annesi Hatice Sandal da sıfırdan başlayarak bütün teknikleri öğrendiğini ifade ederek, "Şu an eşofman altı dikiyor, cep çalışıyorum. İnce işleri de hocamız öğretiyor. Çocuklarımın, annemin ve babamın kıyafetlerini dikiyorum. Burada her şeyimiz var. Daha önce rutin bir hayatımız vardı ama burada değişik bir çevre edindik. Arkadaşlarımızla günümüz çok güzel ve keyifli geçiyor" dedi.

Kursiyerlerden Dilek Bayır ise "Kursun başlarında ürettiklerimizle, öğrendikten sonra ürettiklerimiz çok farklı. İsteği, merakı olan herkes buraya gelip, öğrenebilir ve üretebilir" diye konuştu.