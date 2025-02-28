Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçirilen ‘Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri’ projesi kapsamında, Yenişehir MERCEK’te Dijital Gençlik Merkezi’ni açtı. Merkezde, bilişim teknolojileri alanında Temel Bilgisayar Eğitimi verilmeye başlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği finansmanıyla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde yürütülen ‘Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri’ projesi kapsamında başlatılan DİGEM projesi (Dijital Gençlik Merkezi) bünyesinde, ‘Dijital Gençlik Merkezi’ kurdu. Yenişehir MERCEK içerisinde kurulan merkezde, bilişim teknolojileri alanında Temel Bilgisayar Eğitimi başladı. 45 belediyede kurulan ‘Dijital Gençlik Merkezleri’nin açılışı Ankara’da yapıldı. Açılışta, proje kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını yürüten Yenişehir MERCEK’te kurulan Dijital Gençlik Merkezi’nden fotoğraflar da paylaşıldı ve tanıtım videosu izletildi.

Dijital Gençlik Merkezlerinin toplu açılışı, TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Domnguez, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, proje kapsamında yer alan ilgili belediyelerin belediye başkanları, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i temsilen Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mustafa Berat Yerman, MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi Koordinatörü Gül Kadem Maya, DİGEM Mersin Proje Koordinatörü Eren Demir ile birlikte 45 belediyeden yöneticiler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti.

‘Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri’ projesi 4 yıl sürecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını yürüten Yenişehir MERCEK’te kurulan Dijital Gençlik Merkezi’nden 18-35 yaş arası vatandaşlar faydalanabiliyor. Gençlerin ‘Endüstri 4.0’ ile ilgili becerilerini geliştirmek amacıyla oluşturulan ve 4 yıl sürecek projeyle, gençlerin ’veri analizi, yapay zekâ ve makine öğrenimi, dijital pazarlama, yazılım, dijital tasarım ve e-ticaret’ gibi alanlarda uzman olarak yetiştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında belediyelerin bünyesinde kurulan Dijital Gençlik Merkezlerinin demirbaş ihtiyaçları AB tarafından finanse ediliyor.

"Amaç, gençlerin istihdam potansiyellerinin gelişmesi"

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, DİGEM projesinin detaylarını anlatarak, "Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliği ile yürütülen ‘Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri’ adı altındaki programın Dijital Gençlik Merkezindeyiz. 45 belediyenin içerisinde bulunduğu bu projenin açılışını Ankara’da gerçekleştirdik. Projenin amacı, 15-29 yaş arasındaki gençlerin hem dijital çağa ayak uydurmalarını sağlamak hem de istihdam potansiyellerini geliştirmek. Biz de MERCEK Meslek Eğitim Merkezi’nde, 18 yaş üzerindeki gençlere bu anlamda destek sunacağız" diye konuştu.

DİGEM’de verilecek eğitimleri sıralayan Maya, "Geleceğin meslekleri olarak planladığımız veri analizi, veri güvenliği ve siber güvenlik, dijital tasarım, dijital pazarlama, e ticaret, yazılım, yapay zekâ ve makine öğrenimi eğitimleri vereceğiz. Öncesinde temel bilgisayar eğitimleriyle başladık. Bundan sonraki eğitimimiz, dijital tasarım olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Kurs kapsamında iş piyasasının ihtiyaçları da gözetildi"

Merkezin modern teknoloji altyapısıyla donatıldığını kaydeden Maya, kurs sonunda gençlerin staj imkanı da bulabileceğine değinerek, "Burada gençlerin ihtiyaç duyduğu ve istihdama yönelik eğitimler verileceği için, iş piyasasının ihtiyaçlarına göre planlamalar yapıldı. Bir süre sonra kurulacak olan dijital e-öğrenme programıyla, kursiyerlerimiz çevrimiçi olarak da bu eğitimlerden faydalanacaklar. Eğitimi tamamlayan gençlere sertifika vereceğiz ve mentörlük ile staj imkanlarıyla istihdama biraz daha yakınlaştırmış olacağız" dedi.

"Öğrencilere bir meslek alanı sağlamayı amaçlıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesinde bilgisayar öğretmeni olarak görev yapan Akcan Ozan Kurt, "Burada, Dijital Gençlik Merkezleri (DİGEM) projesinde kurslar veriyorum. Kurslarımız temel bilgisayar eğitimi ile başladı ve zamanla e-ticaret, dijital tasarım, yapay zeka, veri analizi modülleri ile ilgili eğitimler olacak. Burada öğrencilere bir meslek alanı ve bir ticaret alanı sağlamayı amaçlıyoruz. Şu anda aktif olarak 21 öğrencimiz var ve hepsi de memnun" şeklinde konuştu.

"Özellikle e-ticaret alanında veri analizi konusunda kendime bir şeyler katmak istedim"

Kursiyerlerden Sinem Yılmaz, temel bilgisayar eğitimini Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarında gördüğünden söz ederek, "Bilgisayar eğitimine gelme düşüncesi zaten hep içimde vardı. Ortalama 1 aydır da derslere gelip gidiyoruz. İş konusunda kendimi geliştirmek istiyorum. Özellikle e-ticaret alanında veri analizi konusunda kendime bir şeyler katmak istedim" dedi.