Edinilen bilgiye göre, Şemsettin Türkmen idaresindeki 06 DD 7568 plakalı su tankeri, merkez Toroslar ilçesi Gözne Yolu Evrenli rampası civarında şehir merkezine seyir halinde iken viraja girdiği sırada devrildi. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

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