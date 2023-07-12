Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, halkın daha temiz şartlar yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaya devam ettiği bu çerçevede sorumluluk sahasında olmamasına rağmen, Çavuşlu Deresi’ni temizlediği belirtildi.

Geç yağışların ardından bastıran sıcak havanın da etkisi ile adeta sinek üretim merkezi haline gelen ve çevreye oldukça kötü koku yayan Siteler Mahallesi’nde bulunan Çavuşlu Deresi’ne giren ekipler temizlik çalışmalarını başlattı. Çalışma hakkında bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şefi Danyal Güngör, aşırı derecede kirlilik oluşan derenin büyükşehir belediyesinin sorumluluk sahasında olmadığını ancak Mersinlilerin sağlığı için gerekenin yapılacağını söyledi. Güngör, “Hem sinekle mücadele hem de temizlik, kötü koku ve sağlık açısından vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için temizliğe karar verdik” dedi.

Derenin temizliğini 1 botcat araç, 1 su aracı ve 5 personel ile başlattıklarını aktaran Güngör, “Dereyi güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Fakat mahalle halkımızdan isteğimiz, ellerinde bulunan materyalleri ve atıkları derelere atmamaları. Bu durumun aynı zamanda devamında denizi kirlettiğini ve mahallelerine sahip çıkmaları gerektiğini bildirmek istiyoruz” diye konuştu.