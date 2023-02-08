Mersin Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde evleri yıkılan ya da evlerine giremeyen depremzedelere kapılarını sonuna kadar açtı. Depremin yaralarını sarmak için ilk anlardan itibaren canla başla seferber olan Büyükşehir Belediyes, afet bölgesinden gelen depremzedeleri yurt ve otellerde sıcak bir yuva ortamında misafir ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde evleri yıkılan ya da evlerine giremeyen depremzedelere kapılarını sonuna kadar açtı. Depremin yaralarını sarmak için ilk anlardan itibaren canla başla seferber olan Büyükşehir Belediyes, afet bölgesinden gelen depremzedeleri yurt ve otellerde sıcak bir yuva ortamında misafir ediyor.

Kendi bünyesindeki yurtlar haricinde, Mersin’deki birçok otelle de anlaşma sağlayan Büyükşehir Belediyesi, depremzedeleri ağırlamak için çalışmalarına devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin otobüsleriyle kente gelen 500’e yakın depremzedenin konaklama ihtiyacı, anlaşma sağlanan otel ve yurtlarda karşılanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, evleri yıkılan veya hasardan dolayı evlerine giremeyen depremzedelerin barınma, gıda ve su gibi en önemli ihtiyaçlarını sıcak bir ortamda gideriyor. Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Gülnar Öğrenci Yurdu ile Tarsus Bungalov ve Konaklama Tesisinde 7’den 70’e tüm depremzedelere kapılarını açan Büyükşehir Belediyesi, Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezi psikologları ve PDR uzmanlarının verdiği psikolojik destekle de depremin izlerini ve kaygılarını azaltmayı amaçlıyor.

“Yanlarında olduğumuzu göstermek için gerekli çalışmaları yapmaktayız”

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezinde psikolog olarak görev yapan Asena Akatürk, “Bugün burada afet bölgelerinden gelen vatandaşlarımız için Erkek Öğrenci Yurdunu hizmete açmış bulunmaktayız. Burada ailelere barınma, yeme-içme noktasında destek vermekteyiz. Aynı zamanda psikolojik destek de vermekteyiz. Burada aileler ve çocuklar çok kaygılı. Özellikle çocuklar yaşadıkları durumdan çok etkilenmiş durumdalar. Onların bu kaygılarını anlamaya yönelik ve yanlarında olduğumuzu göstermek için gerekli çalışmaları yapmaktayız” diye konuştu.