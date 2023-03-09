Mersin Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla deprem bölgelerinden Mersin’e gelen ve kentte konaklayan kadınlara yönelik bilgilendirme söyleşisi düzenledi ve ardından da hijyen seti dağıtımı gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla deprem bölgelerinden Mersin’e gelen ve kentte konaklayan kadınlara yönelik bilgilendirme söyleşisi düzenledi ve ardından da hijyen seti dağıtımı gerçekleştirdi.

Bilgilendirme gezisi ve hijyen paketi dağıtımı hakkında konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bir program düzenledik. Depremzede kadınları bu yaşadıkları zor süreçte gerekli bilgiler, hukuki süreç, bu süreçteki hakları, hakların başvuru süreleri ve başvuru yöntemleri gibi konular hakkında bize destekte bulunan gönüllü avukatlarla birlikte bilgilendirdik" dedi.

Sahil, program sayesinde depremzedelerin hem sorularına cevap bulduklarını hem de genel bir bilgi sahibi olduklarını söyledi. Depremden etkilenen kadınlara, acil ihtiyaçları olabilecek kişisel hijyen malzemelerini de ulaştırdıklarını belirten Sahil, “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir hijyen seti hazırladık. İçerisinde el kremi, hijyenik ped, diş fırçası, diş macunu, tarak, rol-on, deodorant, dudak nemlendirici gibi ürünlerin bulunduğu bu paketi tüm depremzedelere sevgiyle ulaştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus’ta bulunan Berdan Konukevi ve Gençlik Kampı bungalov evlerde ağırladığı depremzede kadınlara da gün dolayısıyla hijyen setleri dağıtıldı.

Hatay’da yaşanan yıkıcı depremin ardından ailesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi Tarsus Berdan Konukevine sığınan Nesibe Fırıncıoğulları, Kadınlar Gününde güzel bir sürprizle karşılaştıklarını belirterek, “Burada barınma ihtiyacımız, yiyecek-içecek ve diğer temel ihtiyaçlarımızın hepsinin karşılandığını söyleyebilirim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e ve bütün çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bizi unutmadı. Bizlere ayrı ayrı hediyelerini sundu. Onun için de çok teşekkür ediyorum” dedi.