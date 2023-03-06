Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaşanan deprem felaketinin ardından kurduğu, yardım almak ve yardımcı olmak isteyenleri efektif ve şeffaf bir şekilde buluşturduğu ‘birizberaberiz.org’ sitesi üzerinden dayanışmayı büyütmeye devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin depremzede vatandaşlarla olan dayanışması birizberaberiz.org’da büyütülüyor. Yardım etmek ve yardım almak isteyen tüm vatandaşlar bir tıkla bir araya gelip, yaraları sarmayı sürdürüyor.

Depremin ilk gününden itibaren başlatılan çalışmalar ve dayanışma, depremin birinci ayında da aynı tempo ile Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ettiriliyor. Yardımların zaman koşulu tanımaksızın depremzede yurttaşlar için büyük önem arz ettiğinin farkında olan Büyükşehir Belediyesi, bu yardımların birebir depremzede vatandaşlara şeffaf bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Bu ihtiyaç sürecinin uzun soluklu bir süreç olduğuna dikkat çekerek yardım ağını her geçen gün büyüten Mersin Büyükşehir, bağışları en şeffaf ve efektif biçimde depremzedelere ulaştırıyor.

Depremzedelere yardım için efektif, şeffaf platform: “birizberaberiz.org” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Mersin Büyükşehir tarafından oluşturulan birizberaberiz.org web sayfası hakkında kurulduğu ilk günlerde bilgi verirken, yardımların bu sayfa üzerinden daha efektif yapılabileceğini ve şeffaf, doğru bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabileceğini vurgulamıştı. Başkan Seçer ifadelerinde şunlara değinmişti:

“Bu iş şeffaf olsun, insanlar nereye gidiyor izleyebilsin diye www.birizberaberiz.org web sayfasını oluşturduk. Orası üzerinden yardımlarınızın da nereye gittiğini görerek, daha şeffaf ve efektif yardım yapabilirsiniz. İstemeniz durumunda biz de yardımlarınızı sizin adınıza doğru yerlere ulaştırma imkanına sahip olabiliriz.” birizberaberiz.org adresine girdikten sonra vatandaşların karşısına Anasayfa ekranı geliyor. Anasayfada ‘Gıda-Malzeme Yardımı Yapacağım/ Alacağım’ ve ‘Nakdi Yardım Yapacağım’ şeklinde 2 ana başlık yer alıyor. ‘Gıda-Malzeme Yardımı’ ve ‘Nakdi Yardım’dan oluşan başlıklarda birçok farklı ihtiyaç için, her bütçeye uygun yardım seçenekleri bulunuyor. ‘Nakdi Yardım Yapacağım’ seçeneğine tıklandığında ise şartsız bağış yapılabilecek Türk Lirası, Dolar (Usd), Euro ve Swift Kodu cinsinde hesaplar bulunuyor.

‘Gıda-Malzeme Yardımı’ yapmak isteyen vatandaşlar, kutucuklar halinde listelenmiş yardım seçeneklerine ulaşabiliyor. Vatandaşlar, almak istediği gıda veya malzemeyi işaretledikten sonra sırasıyla ‘Sepete Ekle/Sepeti Güncelle’ ekranlarına yönlendiriliyor. Devamında karşılayan adımları takip eden vatandaşlar ‘Ödeme’ ekranına geldikten sonra, istenen bilgileri girerek, siparişi onaylayıp bağışını yapabiliyor.

Yapılabilecek gıda ve malzeme yardımı seçeneklerinde de; ‘Gıda Kolisi’, ‘Çadır’, ‘Çocuk Atıştırmalık Seti’, ‘Kadın Hijyen Seti’ ‘Hijyenik Ped’, ‘El Bebek Gül Bebek’, ‘Çocuk Kırtasiye Seti’, ‘Ayakkabı-Terlik’, ‘Eşofman Takımı’, ‘Erkek Hijyen Seti’, ‘Aşhaneye Destek’, ‘Oyuncak’, ‘İç Çamaşırı’ ve ‘Bebek Bezi’ seçenekleri yer alıyor.