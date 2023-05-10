Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, depremzede ailelerin çocuklarına yönelik düzenlenen etkinlik neşeli anlar yaşattı.

Tarsus’ta Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlarda kalan deprem mağduru ailelerin çocukları için etkinlik yapıldı. Merkez binada kalan çocuklar için ayrı ayrı düzenlenen etkinlikler çerçevesinde çömlek atölyesi, resim çalışması, geleneksel oyunlar, drama, yüz boyama gibi birçok etkinlik ardı ardına düzenlendi. Palyaço ve Pamuk Prenses karakterlerinin de yer aldığı etkinlikte çalan müzik eşliğinde, çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. Etkinlikte kadınlara özel hazırlanan paketlerin dağıtımının yanı sıra, çocuklara da çeşitli ikramlar ve hediyeler verildi.

"Böyle bir etkinlik olması çok güzel oldu"

Yıkıcı depremler neticesinde ailesiyle birlikte Tarsus’a gelerek yurtlarda kalmaya başlayan Meltem Deli, etkinlikle moral bulduklarını belirterek, "Çocuklara böyle etkinlik yapılması çok güzel oldu. Çünkü çocuklar çok sıkılıyor. Benim oğlum 10 yaşında. Sürekli ‘bir şeyler yapalım’ diye söylüyor. Bizim de tabi elimizden bir şey gelmiyor, burayı da bilmiyoruz. Ama şu an böyle bir etkinlik olması çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarıyla birlikte etkinliğe katılan Yağmur Bekfilavioğlu, doya doya eğlendiklerini söyleyerek, "Etkinliğiniz çok güzel. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Burada daha çok arkadaş edinmemi sağladınız. Birçok etkinlik getirdiniz. Oyunlar oynadık, çok güzeldi" şeklinde konuştu.