Mersin’de Kütüphaneler Haftası çerçevesinde depremzede çocuklar için okuma ve müzik etkinliği gerçekleştirildi.

Mersin İl Jandarma ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı, 59. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Erdemli Halk Kütüphanesinde depremzede çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Etkinliğe, 11 ilde etkili olan Kahramanmaraş depremi sonrasında Erdemli’ye bağlı Limonlu ve Tırtar Mahallelerine gelen depremzede çocuklar katıldı.

Jandarma görevlileri tarafından kütüphaneye getirilen çocuklar, müzik dinletisinde Barış Manço şarkılarıyla moral buldu. Çocuklar, çalan şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek alkış tuttu. Müzik dinletisi sonrasındaki okuma etkinliğinde ise okumanın önemine dikkat çekildi.

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Mersin İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Bülent Demirsaban ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Erhan Erdoğan, etkinlikler çerçevesinde çocuklara başta kitap olmak üzere çeşitli hediyeler takdim etti.

Etkinliğe katılan çocuklardan Mehmet Efe Kıraç, "Kütüphane Haftası’nda jandarma bir etkinlik gerçekleştirdi. Mutluyum, depremde hissettiklerimi unuttum. Güzel bir etkinlik oldu. Şaşırdım, değişik geldi" dedi.

Asmin Gümüş ise, "Çok teşekkür ediyorum düzenleyenlere. Ben çok eğleniyorum, çok duygulanıyorum. Etkinlik haftasında bizi eğlendirecekler, hediyeler verecekler. Bizi mutlu etmek için her şeyi yapıyorlar. Jandarmaya da çok teşekkür ederim, bu etkinlikleri yaparak bizleri mutlu ettikleri için" diye konuştu.