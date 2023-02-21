Görüntülerde markette, oyun salonlarında, berberde, kafelerde depreme yakalanan Mersinlilerin panikle dışarı kaçtıkları görülüyor.

Görüntülerde markette, oyun salonlarında, berberde, kafelerde depreme yakalanan Mersinlilerin panikle dışarı kaçtıkları görülüyor.

Hatay’da meydana gelen 6.4 ile 5.8 büyüklüğündeki son depremler birçok ilde şiddetli hissedildi. Mersin’de de şiddetli hissedilen deprem paniğe neden olurken, o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şehrin çeşitli bölgelerindeki market, oyun salonu, berber ve kafelerde depreme yakalanan Mersinlilerin panikle dışarı kaçtıkları görülüyor.