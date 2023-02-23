Güliz ve Emre çifti kararlaştırdıkları düğün tarihi depremle ertelenince sığındıkları Mezitli’de kıyılan sade bir nikahla dünya evine girdi. Hüznün ve mutluluğun bir arada yaşandığı nikâhı Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı.

Kahramanmaraşlı Güliz Soğuksu ve Hataylı Sırrı Emre Bahadırlıoğlu çifti mutlu bir yaşama başlamak için düğün tarihi belirledi. Ancak Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem genç çiftlerin mutluluklarını gölgeledi.

Depremde yakınları, evleri ve anıları enkaz altında kalan Güliz ve Emre, depremden kaçarak Mersin Mezitli’ye sığındı. Tece Deniz Mahallesinde bulunan akrabalarının yanına gelen Güliz ve Emre kayıplarının acısını hafifletebilmek ve ailelerine moral verebilmek adına Mezitli’de nikâhlarını kıymayı kararlaştırdı.

Site bahçesinde sade bir törenle yapılan nikâh merasimini genç çiftlere destek amacıyla gelen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı. Acısıyla tatlısıyla birlikte bir yaşama ‘evet’ diyen genç çiftler ve nikaha gelen misafirler gözyaşlarına hâkim olamadı.

Aile yakınlarının tanıklığında hayatlarını birleştiren imzayı attıkları kalemi genç çiftlere hediye eden Başkan Tarhan, “Çok acı zamanlardan geçiyoruz. Maalesef pek çoğumuz evlerini, yakınları kaybetti. Hala enkaz altında yakınlarının cenazesini çıkarmayı bekleyenler var. Umarım böyle bir felaket daha yaşanmaz ve genç çiftlerimiz bundan sonra hüznün olmadığı mutlu bir yaşam sürerler. Ülkemizi bu tür felaketlerden koruyacak Atatürkçü, çağdaş, aydınlık yüzlü ve bilime inanan çocuklar yetiştirirler” diyerek nikah cüzdanını verdi.

Kıyılan nikahın ardından misafirlerine sarılarak tebrikleri kabul eden Güliz ve Emre’nin hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadıkları nikah törenini, deprem bölgesinde nikaha gelemeyen yakınları da canlı bağlantı ile izledi.