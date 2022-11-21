Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Denklik İşlemleri ve Denklik Modülü Eğitimi Semineri; Akdeniz Bölgesinde, Mersin Hizmet içi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulu'nda, Eğitim Politikaları Daire Başkanı Mustafa Kılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca' nın katılımlarıyla başladı.

Seminer açılışında Adem Koca, "Farklı illerden gelerek ilimize misafir olan değerli kursiyerlerimize ve eğitim görevlilerimize en kalbi duygularımla hoş geldiniz diyor, her anlamda güzel, verimli bir seminer süreci geçirmenizi temenni ediyorum. Herhangi bir ihtiyacınızda, sıkıntınızda biz tüm birimlerimizle buradayız. Tüm katılımcılarımıza başarılar dilerim." dedi.

Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinde Denklik merkezlerinde görevli Almanca, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça öğretmenleri ile şube müdürü, şef ya da memur olarak görev yapan kursiyerlerimizin katıldığı ve iki gün sürecek seminerde, denklik iş ve işlemleri ile denklik modülü kapsamında eğitimler verilecektir.