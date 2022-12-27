Mersin’de büyük şehir belediyesi tarafından yıl boyu gerçekleştirilen temizlik hizmetleri çerçevesinde toplamda 289 metreküp atık toplandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetim Şube Müdürlüğü, yıl boyu gerçekleştirdiği temizlik hizmetleri ile hem kentin denizini, hem de içindeki canlıları koruduğuna dikkat çekildi. Deniz yüzeyinin temizliğini personel aracılığıyla manuel olarak ve temizlik teknesi ile yapan ekipler, 2022 yılı içerisinde toplam 289 metreküp atık topladı.

Kıyıları temiz tutmak ve deniz canlılarını korumak adına önemli çalışmalar yapan Denizcilik Hizmetleri ve Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl boyu vatandaşların, balıkçı teknelerinin ve gemilerin bıraktığı atıkları denizden temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı ve liman çevresini kapsayan alanda hem personel aracılığıyla, hem de deniz süpürgesi marifetiyle temizlik gerçekleştiriliyor. Ekipler 2022 yılında deniz yüzeyinden 72 metreküp atık su, 2 metreküp sintine ve 215 metreküp katı atık olmak üzere, toplamda 289 metreküp atık topladı.

"Denizden çıkan atıklar bertaraf ediliyor"

Denetim görevlisi Gökhan Öztürk, deniz yüzeyinden ve gemilerden atık toplama faaliyetlerinin katı ve sıvı olmak üzere ikiye ayrıldığını belirterek, "Birimimizin önemli bir faaliyeti de, deniz araçlarından ve deniz yüzeyinden atık toplama faaliyeti. Bu atıkları deniz araçlarımızla ve buradaki temizlik görevlisi personel arkadaşlarımızla topluyoruz. Teknelerden aldığımız atık iki çeşit oluyor. Evsel atık diye tabir ettiğimiz atık sular ile gemilerin ve teknelerin makine faaliyetlerinden doğan sintine suyu dediğimiz sular. Evsel atık suları, MESKİ’nin izin verdiği hatlarla MESKİ atık istasyonlarına topluyoruz. Teknelerden aldığımız sintineyi de lisanslı firmalara, lisanslı araçlarla sevk ediyoruz. Sintine suyu, sanayi kuruluşlarında yakılarak hem ekonomik anlamda değerlendiriliyor, hem de ortamdan zararsız bir şekilde uzaklaştırılmış oluyor. Katı atıklar ise, Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonuyla geri dönüşüm tesislerine aktarılıyor" dedi.

"Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması gerekmekte"

2022 yılı içerisinde deniz yüzeyinden toplanan katı atık miktarını da paylaşan Öztürk, vatandaşları, atıkları denize atmamaları konusunda duyarlı olmaya davet ederek, "Bu yıl Mersin merkezinde, sadece deniz yüzeyinden toplam 215 metreküp katı atık toplandı. Bunların hepsi yine aynı yöntemlerle geri dönüşüm tesislerine aktarılıyor. Deniz hassas bir alan. Vatandaşlarımızın da bu konuda çok daha hassas, çok daha dikkatli olması gerekmekte" ifadelerini kullandı.